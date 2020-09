MILITARI: ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ SINDACALE. Comunicato stampa del S.A.M..

Roma, 25 set 2020 – COMUNICATO STAMPA SINDACATO AUTONOMI DEI MILITARI (SAM). Per il SAM il DDL A.S. 1893, se approvato dal Parlamento, e’ una inaccettabile compressione dei diritti dei militari. Da qui la richiesta del SAM di essere audito in Commissione.

