SINDACATO POLIZIA SILP-CGIL: Ricorso gratuito per il mancato avvio della previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia di Stato

Roma, 26 set 2020 – IL MANCATO AVVIO DELLA PREVICENZA COMPLEMENTARE CHE DOVEVA PARTIRE DOPO L’ANNO 1995, E CHE NON E’ MAI PARTITA NEANCHE PER IL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA, HA CAUSATO DANNI ECONOMICI PENSIONISTICI SENZA PRECEDENTI. La previdenza complementare, che in buona parte dovrebbe essere a carico dello Stato come previsto dalla legge, doveva compensare il calo del rateo di pensione mensile, che oggi sappiamo essere molto piu’ bassa dei colleghi andati via con il vecchio sistema di calcolo pensionisstico, e anche molto inferiore allo stipendio di quando si era poco prima in servizio. La sordita’ della politica si puo’ smuovere anche con la giustizia. Ecco che oggi anche il Sindacato di Polizia SILP-CGIL segue la strada della giustizia. Qui puoi leggere il comunicato sel Sindacato SILP CGIL e le ragioni del ricorso, clicca qui >>>

