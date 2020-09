BOMBARDIERI: IL CORDOGLIO DELLA UIL PER LA MORTE DEL SOTTUFFICIALE VISALLI DELLA GUARDIA COSTIERA DI MILAZZO

Roma, 27 set 2020 – Tutta la Uil si stringe al fianco della famiglia di Aurelio Visalli, il giovane sottufficiale della guardia costiera di Milazzo, morto per trarre in salvo un bagnante dal mare in tempesta nel tratto di costa antistante la cittadina siciliana. Il nostro cordoglio si estende a tutti i dirigenti e iscritti dell’Usmia, l’Unione sindacale militari interforze associati, legata alla Uil da una condivisione di valori del mondo del lavoro. Visalli è deceduto, nell’esercizio del suo impegno lavorativo, per prestare soccorso a chi aveva bisogno di aiuto. La Uil tutta rende onore alla memoria di questo lavoratore eroe. Cosi’ il Segretario della Uil BOMBARDIERI

