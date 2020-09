Cordoglio del Generale Vecciarelli per il decesso del Secondo Capo Aurelio Visalli

Roma, 27 set 2020 – Comunicato dal portale difesa.it/SMD – Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, appresa la triste notizia del ritrovamento del corpo senza vita del 2^Capo Aurelio Visalli in servizio presso la Capitaneria di Porto di Milazzo, ha espresso ai familiari del militare e al Capo di Stato Maggiore della Marina, profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze Armate e suo personale.

Il Sottufficiale risultava disperso da ieri dopo essersi lanciato in mare senza esitazione per prestare soccorso a due bagnati minorenni in località “Spiaggia di Ponente” presso il comune di Milazzo, trascinati dalla risacca a causa delle particolari condizioni meteorologiche avverse. difesa.it/SMD

Cerca nel sito Search for: