L’ULTIMO SOCCORSO DI AURELIO…EROE CHE HA DONATO LA SUA VITA PER SALVARE GLI ALTRI!

Roma, 27 set 2020 – Comunicato stampa USMIA. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo del Secondo Capo Aurelio Visalli, in forza alla Guardia Costiera di Milazzo. Il giovane sottufficiale risultava disperso da ieri mattina, quando si era coraggiosamente tuffato nel mare in tempesta per prestare soccorso ad un bagnante in difficoltà.

Incessanti le ricerche che sono proseguite tutto il giorno, anche con l’ausilio della cittadinanza, che in massa si era riversata sulla spiaggia, ma che al calar del sole sono state sospese. Stamani alle prime luci dell’alba sono riprese, con ingenti schieramenti di uomini e mezzi, sempre con la flebile speranza di poterlo ritrovare vivo. Purtroppo nel corso della mattina ogni pensiero positivo é stato spezzato: il corpo del sottufficiale, amato e stimato dai colleghi e dall’intera comunità milazzese, é stato avvistato da Nave Diciotti.

Con dolore e sgomento tutti i militari di Usmia si stringono alla famiglia ed ai colleghi in questo triste giorno.

Ciao Aurelio dal cielo continua a soccorrere chi ha bisogno.

Roma, 27 settembre 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE

