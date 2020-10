SU NOIPA E’ DISPONIBILE LA VISIONE DEL PROSSIMO STIPENDIO DI FINE OTTOBRE 2020

Roma, 2 ott 2020 – PORTALE STIPENDIALE DI NOIPA. PERSONALE FORZE ARMATE. Per chi ancora non se ne e’ accorto, entrando nell’area personale del portale web NOIPA, è possibile visualizzare l’importo che sara’ erogato in occasione del prossimo stipendio di venerdi’ 23 ottobre 2020. A parte casi particolari, per ora, ad oggi, non c’e’ traccia della rimanenza del pagamento del FESI 2019.

Cerca nel sito Search for: