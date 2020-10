Mercoledì 7/10/2020 a Roma la prima manifestazione sindacale dei militari. Il motivo e’ quello di sensibilizzare il Parlamento circa il Disegno di Legge sul funzionamento dei nuovi sindacati militari. Il DDL e’ accusato di limitare i loro diritti.  Per Cgil, Cisl e Uil “protesta giusta e sacrosanta”

Roma, 4 ott 2020 – UNA PRESENZA CONTINUA CHE VA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 IN PIAZZA MONTECITORIO, MERCOLEDI’ 7/10/2020. UNA MANIFESTAZIONE CHE SARA’ RICORDATA NELLA STORIA COME LA PRIMA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA SINDACATI DEI MILITARI, REGOLARMENTE RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA. La storia la scrivono i lavoratori e chi li rappresenta. Il potere politico e dirigenziale generalmente tendono a sopprimere iniziative del genere in quanto sono come il fumo negli occhi. E per di piu’ parliamo di militari. Un Potere politico che concede tutto ai suoi dirigenti a discapito di chi invece dirigente NON lo e’ ed è costretto a lavorare in silenzio, contribuendo pero’ alla sicurezza del nostro Paese e dei Popoli in terra straniera (missioni estere).

Immagino che molti saranno critici, altri delusi dai Sindacati tradizionali dei lavoratori, ma la strada maestra e’ la continua ricerca dell’affermazione dei propri diritti professionali e un migliore trattamento economico. Problematiche che non si possono lasciare alla merce’ dei superiori, dei dirigenti, dei politici. Ma ricercarli continuamente ed essere presenti in prima persona. Ecco perche’ la nostra fiducia va anche ai NUOVI SINDACATI MILITARI, impegnati in prima persona per i nostri diritti, e non vanno lasciati soli. Ormai il futuro sindacale dei militari e’ scritto nella sentenza della Corte Costituzionale del 2018 e a breve uscira’ la legge sul loro riconoscimento definitivo e le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ sindacale stessa. La lotta messa in campo dagli attuali Sindacati Militari e’ per avere una migliore Legge, rispetto all’attuale DDL “Corda” licenziato dalla Camera.

Per una maggiore comprensione sulla manifestazione si segnala la lettura di questo articolo, uscito SU LA STAMPA del 3/10/2020, a firma di Luigi GRASSIA.

L’Italia sta per assistere a un evento inedito: una manifestazione di militari per ragioni sindacali è stata convocata per il prossimo mercoledì 7 a Roma in Piazza Montecitorio. A promuoverla è una lunga serie di sigle, che citiamo per esteso: SINAFI-SILF-USIF-SAF-LIBERA RAPPRESENTANZA-NSC-SIAM-SILME-USMIA-USIC. L’articolo de LA STAMPA continua qui >>>

