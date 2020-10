News avanzamenti Marescialli Esercito

Roma, 4 ott 2020 – Le aliquote diversificate discendenti dal correttivo al riordino, per l’avanzamento da 1° Maresciallo a Luogotenente comprendono le aliquote 01/02/03 gennaio 2020 (circa 2500 marescialli). Dall’esame del sito della COVAM si evidenzia che i lavori sono già iniziati da una settimana, con l’invio da parte di PERSOMIL di circa 300 fascicoli sul sistema GEPA. Sempre dal sito si evince che già circa 200 sono stati trattati. Quindi la prima aliquota 1.1.2020 potrebbe essere chiusa in tempi brevi.

Inoltre, risulta che la Commissione intende concludere la valutazione dei 2500 Primi Marescialli entro dicembre (sempre che Persomil metta a disposizione i fascicoli sul GEPA). I decreti di promozione verranno emanati successivamente dalla predetta Direzione Generale.

Per quanto riguarda i Marescialli Ordinari in avanzamento a Capo, i lavori di valutazione si concluderanno entro due settimane. Anche in questo caso i decreti di promozione saranno emanati successivamente da PERSOMIL.

