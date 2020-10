DIFESA: GASPARRI, ‘GOVERNO ASCOLTI RICHIESTE PERSONALE MILITARE’

Roma, 5 ott 2020 – (Adnkronos) – ”Con una interrogazione al Ministro della Difesa ho chiesto che si provveda a convocare le rappresentanze militari del personale, così come previsto dalla legge, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria. Negli ultimi anni, infatti, i governi di sinistra hanno adottato la consuetudine negativa di ignorare totalmente il comparto, rifiutandosi di attenersi ad una disposizione che è stata sancita da norme chiare. L’ennesimo segnale di una totale indifferenza, che in alcuni casi si è rivelata vera e propria ostilità da parte soprattutto del mondo grillino, nei confronti di donne e uomini in divisa e dei loro diritti. Vigileremo e saremo pronti ad ulteriori iniziative affinché anche il mondo militare possa portare il proprio contributo ed avanzare legittime proposte a difesa del loro lavoro e delle conseguenti ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini e del Paese”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 05-OTT-20 13:49

