STRADE SICURE / Incremento di 6,3 milioni per operazione Strade Sicure, contenuto nel Decreto Agosto

Roma, 6 ott 2020 – ULTERIORI SEI MILIONI PER STRADE SICURE. Dalla pagina facebook del Senatore Mininno (Vicepresidente 4ª Commissione Difesa Senato della Repubblica): Abbiamo appena approvato in Senato il disegno di conversione in legge del decreto legge n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto). Tra le tante misure contenute nel provvedimento ce n’è una di sostegno all’operazione di ordine pubblico Strade Sicure. L’art. 44-quater, infatti, stanzia ulteriori 6,3 milioni di euro per il pagamento delle ore di straordinario effettuate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

In questo modo, sará possibile continuare a retribuire con 40 ore di straordinario ognuno dei 7.050 militari impiegati nell’operazione nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

