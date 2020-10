Difesa: manifestazione sindacati militari a Roma (7/10/2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00). Cgil: negare manifestazione Forze armate è atto intimidatorio

Roma, 7 ott 2020 – (Agenzia Nova) – Il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra giudica “un vero e proprio atto intimidatorio” quello “con il quale si tenta di negare un diritto sancito dalla nostra Costituzione anche per i militari, di manifestare liberamente”. E’ il commento in una nota della circolare emessa dallo Stato maggiore della Difesa nella quale, spiega il dirigente sindacale, “si minacciano conseguenze disciplinari nei confronti di coloro che intenderanno partecipare alla manifestazione indetta dai sindacati militari per domani, 7 ottobre, in piazza Montecitorio, a Roma. Noi – aggiunge Massafra – saremo a fianco delle Associazioni che hanno organizzato l’iniziativa per difendere un sacrosanto diritto democratico che ancora da parte di alcuni ambienti ci si ostina a negare” Agenzia Nova.

