MANIFESTAZIONE SINDACATI MILITARI ROMA 7 OTTOBRE / LE PRIME DICHIARAZIONI E REAZIONI

Roma, 7 ott 2020 – Il Segretario Nazionale del Sim Carabinieri, Antonio Aprile ringrazia il Sottosegretario alla Difesa On. Giulio Calvisi per il messaggio di vicinanza che ha espresso a margine della manifestazione sindacale organizzata a Roma da diverse sigle rappresentanti del personale militare. «Ascolteremo come sempre le osservazioni e le proposte che emergeranno dalla manifestazione odierna.

Ne ho parlato anche stamani con il ministro Guerini – ha dichiarato all'Agi Giulio Calvisi -. La legge sull'esercizio sindacale del personale militare è un passaggio importante che il Parlamento sta affrontando con grande impegno e con un percorso giustamente condiviso tra maggioranza e opposizione.



