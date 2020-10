Storica protesta dei MILITARI / Anche i Poliziotti aderenti al Silp Cgil in piazza in segno di solidarieta’ e lotta storica

Roma, 11 ott 2020 – UNA MANIFESTAZIONE PER CERTIFICARE CHE I MILITARI (personale delle Forze armate, e personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare: Finanzieri e Carabinieri) ESISTONO E SONO TANTI”. Una manifestazione quindi a favore del Sindacato Militare e per una nuova legge aperta e piu’ favorevole al personale, tipo quella che gia’ hanno i Sindacati delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Il 7 ottobre si sono ritrovati in tanti a Roma per manifestare contro il DDL “CORDA” il quale esclude dalle materie affidate alla contrattazione fra amministrazioni e sindacati militari la vita lavorativa in tempo di pace. Inoltre prevede che di fronte a qualsiasi contenzioso sindacale si debba ricorrere al Tar, anziché al giudice del lavoro (come invece gia’ avviene per tutte le altre categorie di lavoratori).

Che nessuno pensi che questa materia NON gli interessa. Non si puo’ lasciare il personale alla merce’ degli stati maggiori, ma rendersi autonomi e organizzati.

Foto su Silp-Cgil.

