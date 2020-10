ATTENZIONE ALLE CREDENZIALI DI NOIPA / Il CUSI DIFESA avvisa circa il fenomeno del PHISHING attualmente in atto.

Roma, 12 ott 2020 – Con una informativa pubblica, la NR. 13/2020 – con oggetto “Prevenzione del Fenomeno del Phishing”, il CUSI avvisa il personale dipendente. Segue nota CUSI: ​Si informa che è attualmente in corso una campagna di comunicazioni fraudolente a nome di Noi.PA, mediante invio di email nelle quali è offerta agli amministrati la possibilità di verificare la correttezza della rideterminazione degli assegni a seguito della revisione dei ruoli delle F.A. Per fare questo è richiesto all’utente di utilizzare link che, una volta cliccato, richiede l’inserimento di codici personali o altri dati che verrebbero acquisiti per scopi illeciti.

La comunicazione riporta un mittente generico tipo “noipa.ufficioassegni” ma con un dominio che non è reale (nolpa.lt anziché noipa.it). Per la vostra sicurezza si raccomanda di seguire alcuni semplici ed efficaci consigli per evitare queste truffe: Controllare l’indirizzo del mittente: diffidare di e-mail con mittenti molto lunghi, caratteri insoliti e che dichiarano intenti non ben specificati. Imparare a riconoscere le pagine sospette: quando si inseriscono dati riservati in una pagina web, assicurarsi che si tratti di una pagina protetta. L’indirizzo di queste pagine inizia sempre con “https://” e nella pagina è presente l’icona con il lucchetto. Non fornire informazioni personali: nessuna e-mail potrà chiedere mai l’IBAN, il numero di telefono, le domande e le risposte di sicurezza. Denunciare l’accaduto: se si ricevono e-mail sospette, avvisare il referente informatico del Comando. La segnalazione può attivare contromisure immediate per proteggere gli altri amministrati. Cusi/Difesa.



