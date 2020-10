Sicurezza: Gasparri, accolta mia proposta di ascolto comparto su legge stabilità

Roma, 14 ott 2020 – COMUNICATO STAMPA. “Nel corso della discussione in Commissione difesa al Senato sulla ‘Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza’, strumento a disposizione delle Camere per avanzare osservazioni sulla politica finanziaria del governo, pur votando contro la deludente politica economica, ho chiesto e ottenuto che prima del varo della legge di stabilità i sindacati e i Cocer del comparto sicurezza difesa si possano confrontare con il governo, iter sancito da un decreto legislativo ma che non viene rispettato dai tempi del governo Berlusconi, l’ultimo che apri il confronto con il comparto.

La Commissione ha fatto sua all’unanimità questa proposta che ho avanzato a nome di Forza Italia. Di tale invito si fa esplicito riferimento nel testo del parere della commissione al Nadef. Ovviamente Forza Italia non ha condiviso il parere favorevole al Nadef ma rivendica con soffisfazione l’approvazione della propria proposta di ascolto del popolo in divisa, che non può essere solo lodato a parole e ignorato nei fatti. Vigileremo sull’attuazione di questo impegno sollecitato dal Senato”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione Difesa del Senato.

