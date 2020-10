IL COCER SARA’ AUDITO IN TEMPI BREVI DAL GOVERNO ANCHE IN PREVISIONE DELL’APERTURA DELLA CONCERTAZIONE ECONOMICA 2019/21

Roma, 15 ott 2020 – COMUNICATO STAMPA. Il CO.CE.R. ESERCITO apprende, con soddisfazione, che la Commissione Difesa del Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità la richiesta di questo Consiglio di essere audito, ai sensi dell’art.8-bis del D.Lgs 195/1995, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in fase di stesura del Documento di Economia e Finanza ed esprime il proprio apprezzamento a tutte le forze politiche che hanno manifestato interesse verso i militari.

Il COCER ESERCITO auspica di essere ascoltato in tempi brevi dal Governo, come indicato dalla Commissione Difesa del Senato, anche in previsione della imminente apertura della Concertazione Economica e Normativa 2019-2021.

In tale occasione la Rappresentanza Militare potrà avanzare le legittime esigenze in tema di SPECIFICITA’ della condizione militare che, a tutt’oggi, è un mero enunciato di principio.

Questo Governo dia un riconoscimento tangibile al mondo militare alloccando maggiori risorse che riconoscano il sacrificio e l’impegno delle donne e degli uomini in divisa che, anche in questo momento di crisi del Paese, garantiscono la difesa e sicurezza di tutti i cittadini.

Roma, 15 ottobre 2020

IL COCER ESERCITO

Il presente Comunicato Stampa è stato approvato all’unanimità con la Delibera n.44/2020 del Co.Ce.R. Sezione Esercito.

