IL CAPO DI SME nomina il primo Sottufficiale di Corpo dell’Esercito. Si tratta del Primo Luogotenente Antonino Pellegrino – classe 1970, proviene dalle Forze Speciali dell’Esercito e sarà stretto collaboratore e advisor del Capo di SME

Roma, 19 ott 2020 – Il Primo Luogotenente Antonio Pellegrino proviene dal 66° Corso A.S. di Viterbo ed ha 50 anni. “Nuova figura di riferimento rientra nel più ampio progetto di valorizzazione professionale di tutte le categorie di personale militare”. Dal Portale ufficiale dell’Esercito: Per volontà del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, al fine di valorizzare ulteriormente la funzione e il ruolo della categoria dei Sottufficiali, è stata istituita la figura del Sottufficiale di Corpo dell’Esercito e nominato, in tale incarico, il Primo Luogotenente Antonino Pellegrino, classe 1970, origini calabresi (Seminara, in provincia di Reggio Calabria) e 31 anni di servizio da incursore nelle Forze Speciali dell’Esercito.

Il Primo Luogotenente Pellegrino ha raggiunto, questa mattina, la sede dello Stato Maggiore dell’Esercito in via venti settembre (Roma), dove è stato ricevuto dall’Ufficio Generale del Capo di SME e dove, oggi stesso, inizierà il prestigioso e importante incarico.

Il Sottufficiale ha conseguito innumerevoli esperienze nel campo operativo, sportivo e internazionale nell'ambito delle Forze Speciali dell'Esercito, della Brigata Paracadutisti "Folgore" e della NATO. Proveniente dal 66° corso A.S. della Scuola Allievi Sottufficiali, ha concluso l'iter addestrativo per Incursori Paracadutisti conseguendo, negli anni successivi, diverse qualifiche.



