LAVORO AGILE STATALI / ECCO IL DECRETO DEL MINISTRO PA DEL 19/10/2020, SUL LAVORO AGILE PERSONALE DELLO STATO

Roma, 20 ott 2020 – UN LAVORO AGILE CHE NON TUTTI POSSO FARE. UNO PER MANCANZA DI STRUMENTI (A casa bisognerebbe avere una linea internet stabile e a consumo, il PC, eventuale scanner se necessario, eventuale stampante se necessario). DUE PER LA TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO (un vantaggio per chi lavora in ufficio, mentre chi movimenta i materiali in magazzino o spedisce pacchi non puo’ farlo). TRE NON TUTTE LE AMMINISTRAZIONI SONO PRONTE (un buon lavoro agile puo’ avvenire se esistono dei programmi on line validi, completi e condivisibili). QUATTRO PER I MILITARI SEMBRA SIANO POCHI I COLLEGAMENTI DATI SICURI DA CONCEDERE (Non si possono trattare dati su linee non sicure). Di seguito il Decreto firmato ieri dal Ministro della Funzione Pubblica Fabiana DADONE.

