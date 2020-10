CONCERTAZIONE ECONOMICA E NORMATIVA 2019/21. Nomina della Delegazione della Rappresentanza Militare – Sezione Esercito.

Roma, 21 ott 2020 – Con delibera del Cocer Esecito in data odierna, sono stati indicati i nominativi dei Colleghi che dovranno partecipare all’incontro organizzato per martedi 27 ottobre ore 16.00 – tramite videoconferenza (causa emergenza covid-19) – sull’apertura dei lavori relativi alla concertazione economica e normativa triennio 2019/2021, con il Ministero della Funzione Pubblica On. Fabiana DADONE.

Cerca nel sito Search for: