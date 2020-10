DISCUSSIONE SUL DDL SINDACATI MILITARI / La 4^ Commissione Difesa del Senato ha comunicato l’intenzione di audire, in videoconferenza i rappresentanti delle Associazioni

Roma, 22 ott 2020 – Domani 22 ottobre alle ore 09:00 USMIA prenderà parte all’audizione delle Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale alla 4^ Commissione Difesa del Senato in merito agli A.S. n. 1893 e n. 1542 (Disegni di legge recanti disposizioni in materia di ” libertà sindacale del personale militare “).

Nell’ambito dell’iter parlamentare degli A.S. n. 1893 e n. 1542 recanti disposizioni in materia di “libertà sindacale del personale militare” , la 4^ Commissione Difesa del Senato ha comunicato l’intenzione di audire, in videoconferenza i rappresentanti delle Associazioni.

I lavori saranno trasmetti in diretta dalla web TV del Senato: http://webtv.senato.it/webtv_live

Roma, 21 ottobre 2020

LA SEGRETERIA GENERALE

