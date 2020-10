Il S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri in audizione alla Commissione Difesa del Senato: Con questo Disegno Legge l’azione sindacale è una chimera

la tutela e diritti che, nella formulazione del DDL, contiene disposizioni che comprimono l’azione sindacale dei militari aventi cariche elettive, attraverso la prospettiva di possibili azioni disciplinari nei loro confronti o inopportune limitazioni di eleggibilità in relazione a stati di sospensione dall’impiego, condanne per delitti non colposi, sanzioni disciplinari di stato o imputazione in procedimenti penali per delitti non colposi, o ancora a trasferimenti per una non definita incompatibilità ambientale o attribuzioni specifiche di servizio;