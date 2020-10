FESI 2019. A QUANDO LA SECONDA E ULTIMA RATA? Una attesa non piu’ ammissibile secondo i Delegati (Cat. D – Graduati) del Cocer – Sezione Esercito, Aeronautica e Marina. Comunicato stampa

Roma, 23 ott 2020 – PAGAMENTO SALDO (seconda e ultima rata) FESI 2019 / UN APPELLO AL MINISTRO DELLA DIFESA ON. GUERINI. I rappresentanti del personale Graduato del Co.Ce.R Comparto Difesa, ritengono ormai non più ammissibile l’attesa dovuta alla mancata elargizione della seconda tranche relativa al F.E.S.I. 2019 (Fondo Efficienza dei Servizi Istituzionali).

Risulta incomprensibile come non sia ancora stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce la ripartizione delle risorse tra i Dicasteri interessati.

Ci appelliamo al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini affinché metta in campo ogni utile azione tesa a sollecitare la firma del Decreto in parola nonché impartire le disposizioni utili all’immediato pagamento della restante quota del F.E.S.I 2019.

I Delegati del Consiglio Centrale di Rappresentanza – Categoria “D”.

SEZIONE ESERCITO SEZIONE MARINA SEZIONE AERONAUTICA

