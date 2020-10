Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari convocato dalla IV Commissione Difesa del Senato. ALL’ORDINE DEL GIORNO: NORME SULL’ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ SINDACALE.

Roma – 22 ott 2020 – Di seguito l’intervento in collegamento con la Commissione Difesa del Senato del Segretario Generale Dott. Marco Votano in riferimento al provvedimento S-1893 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al governo per il coordinamento normativo”. E’ stato inoltre consegnato all’attenzione della IV Commissione Difesa del Senato, apposito documento contenente n. 8 proposte emendative.

