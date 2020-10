LIBERTA’ SINDACALE. L’intervento del Segretario del Sindacato SAM presso la 4^ Commissione Difesa del Senato della Repubblica

L’altro ieri, presso la 4^ Commissione Difesa del Senato della Repubblica, si è svolta l’audizione dei Sindacati Militari in merito alla proposte di legge approvata alla Camera dei Deputati. In qualità di Segretario Generale Aggiunto del SAM-Sindacato Autonomo dei Militari ho espresso la nostra idea di libertà sindacale che riteniamo non può essere meno di quella “separata” in essere alla Polizia di Stato. In quella sede non ho potuto fare a meno di esprimere le nostre perplessità sul disegno di legge approvato già da un ramo del Parlamento che, allo stato attuale, presenta delle criticità tanto da far pensare ad un non reale evoluzione in tema di diritti per i Militari.