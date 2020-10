Coronavirus, il bollettino di oggi 24 ottobre: 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi. 151 i morti. DA LUNEDI’ POSSIBILI NUOVE DISPOSIZIONI PIU’ RISTRETTIVE. A fondo pagina copia della Bozza del DPCM

Roma, 24 ott 2020 – LA SITUAZIONE DI OGGI. DA LUNEDI’ 26 OTTOBRE SONO ALLO STUDIO DEL GOVERNO ALTRE IMPORTANTI RESTRIZIONI. Ogni 10 tamponi fatti, uno risulta positivo. Una situazione che si aggrava di giorno in giorno. E siamo soltanto a fine ottobre. L’inverno e’ molto lungo e contro il virus abbiamo soltanto l’arma del chiudersi in casa. La situazione di oggi e’ disponibile qui >>>

COSA POTREBBE SUCCEDERE DA LUNEDI’ 26/10? E’ allo studio la chiusura di bar e ristoranti dalle ore 18.00; forse coprifuoco dopo le ore 21.00 e sara’ probabilmente vietato anche spostarsi in altri comuni. La scelta di limitare o non limitare le aperture sembra ricadere sulle Regioni e provincie autonome. La situazione sta’ peggiorando in Italia e in tutto il mondo e non abbiamo altre possibilita’ di difenderci da un virus che avanza in modo esponenziale; complici anche i cattivi comportamenti dell’estate, che si sono trascinati fino ad ora. Vedi cosa potrebbe succedere da lunedi 26/10, clicca qui >>>

La bozza del DPCM in fase di studio e aggiornamento lo trovi qui >>>

Cerca nel sito Search for: