Operazione del Ministero della Difesa: 200 drive per 30 mila tamponi giorno nelle piazze d’Italia. PECCATO CHE NON ESISTE UN CONTROLLO IN CASERMA PER I MILITARI TRAMITE TAMPONE

Roma, 24 ott 2020 – COVID-19: PERCHE’ NON PREVEDERE UNO SCREENIG A TAPPETO DI TUTTI I MILITARI IN SERVIZIO? Della nuova e meritevole iniziativa messa in campo dalla Difesa ne avevamo data gia’ notizia qualche giorno fa anche sul nostro portale. Ma a seguito di alcune segnalazioni che rispecchiano ovviamente la realta’ e a conoscenza di tutti, nonostante le caserme dispongano di un servizio sanitario militare sul posto, per i militari stessi non e’ ancora previsto nessun controllo/screening tramite tampone per verificare se la comunita’ militare, che vive in grandi numeri nelle caserme e che spesso viene messa al servizio della cittadinanza, anche tramite il servizio di strade sicure, sia esente dall’infezione. Per quanto detto, sarebbe utile effettuare dei controlli periodici in caserma – tramite la sanita’ militare – per individuare gli asintomatici o coloro che iniziano ad ammalarsi, anziche’ aspettare che la malattia fa il suo corso con conseguenti quarantene a decine se non centinaia di colleghi. Il tutto per una maggiore efficienza delle FF.AA. e salvaguardia del personale tutto.



SEGUE ARTICOLO ANSA SULL’INIZIATIVA DEL MINISTERO DELLA DIFESA.

Operazione del Ministero della Difesa: 200 drive per 30 mila tamponi giorno nelle piazze d’Italia. Guerini: “Impegno di tutti unisce Paese”