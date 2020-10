SCONTRI NAPOLI : ANPPE VIGILI DEL FUOCO VICINI AI POLIZIOTTI

Roma, 24 ott 2020 – “ Piena solidarietà e vicinanza ai poliziotti feriti a Napoli durante gli scontri avvenuti di ieri sera e ai colleghi Vigili del Fuoco intervenuti per decine di cassonetti incendiati e alcuni rovesciati per strada ” è quanto dichiara Fernando Cordella presidente di ANPPE Vigili del Fuoco. Intervenire in queste condizioni di guerriglia urbana è difficoltoso – afferma Cordella – bisogna che ci sia la massima attenzione dai parte delle istituzione e dei vertici ministeriali affinché vengano scongiurate tutti rischi per la salute e sicurezza dei Vigili del Fuoco, anche noi siamo esposti al contagio e con famiglie a casa che ci aspettano. Ecco perché ci associamo – conclude Cordella – alle richieste e dimostranze dei colleghi poliziotti e chiediamo una maggiore attenzione dell’attuale politica al personale in divisa.

Cerca nel sito Search for: