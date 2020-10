EMERGENZA COVID-19 / FIRMATO IL NUOVO DPCM 24.10.2020. Ulteriori restrizioni per i cittadini e attivita’ commerciali: chiusura di bar, ristoranti alle ore 18.00. In caso di assembramenti evidenti si possono chiudere piazze e strade dalle ore 21.00

Roma, 25 ott 2020 – DI SEGUITO IL NUOVO DPCM 24.10.2020. UNA EMERGENZA INFINITA E CHE SI ALIMENTA PER I CATTIVI COMPORTAMENTI DI MOLTI. Raccogliamo i frutti di un cattivo comportamento avuto durate l’estate ed ora e’ pienamente esploso. Tra chi contesta che il virus non esiste; di coloro che vedono la mascherina come un bavaglio per farli stare zitti e chi ritiene l’essere chiusi in casa una sottomissione al potere arrogante e dittatoriale e di chi vede complotti in ogni angolo come quelli del governo unico mondiale. Credo che la cosa migliore e giusta da fare sia quella di fare lavorare gli esperti di tutto il mondo evitando di fare i professori, dato che moltissimi parlano ma senza alcuna competenza, ma giusto per aprire bocca sui social alimentando discorsi fuorvianti dalla realta’.

SEGUE DPCM 24.10.2020 FIRMATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DELLA SALUTE.

