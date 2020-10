ROMA: CONAPO, CARENZA DI VIGILI DEL FUOCO MESSA A NUDO DALLA PANDEMIA

Roma, 26 ott 2020 – VIGILI DEL FUOCO. Mogavero, servono immediate misure tampone e finanziamento degli straordinari. “Gli effetti della pandemia si stanno rivelando disastrosi per il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco di Roma. Sono circa 160 i vigili del fuoco assenti dal servizio nella provincia di Roma o perché positivi al Covid-19 o perché sottoposti a misure di quarantena”.

Lo rende noto Angelo Sante Mogavero, segretario Conapo di Roma che spiega “questa emergenza sanitaria sta mettendo in luce le carenze dell’organico dei vigili del fuoco di Roma che noi denunciamo da anni inascoltati. Non si può affrontare a dovere le emergenze se gli organici sono tarati per gli interventi ordinari, anzi se continua cosi si rischia di chiudere intere sedi”.

“Il ministero dell’interno e il comando di Roma autorizzino nell’ immediato rientri di personale in straordinario quale misura tampone per coprire le assenze di personale causate dalla pandemia ma per il futuro il Dipartimento dei Vigili del Fuoco rifletta sui numeri e prenda atto che è doveroso potenziare la pianta organica dei Vigili del Fuoco di Roma”, conclude il sindacalista del Conapo.

