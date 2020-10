ECCO IL DOCUMENTO DEL COCER COMPARTO DIFESA PRESENTATO OGGI ALL’INCONTRO CON LA FUNZIONE PUBBLICA

Roma, 27 ott 2020 – L’INCONTRO ODIERNO E’ ANCORA IN CORSO ALLE ORE 19.50. L’incontro previsto per oggi 27 ottobre si e’ svolto regolarmente alle ore 17.00 circa e in videoconferenza. Nelle prossime ore vedremo la ricaduta di questo incontro e le varie “promesse” economiche e normative fatte dalla parte Governativa. Si tratta di un contratto di lavoro ormai scaduto il 31/12/2018 e che avviene in un momento particolare e delicato per il Paese, in piena emergenza coronovirus e in SEMI – LOOKDOWN.

Segue documento originale del Cocer Comparto Difesa.

