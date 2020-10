INCONTRO CON FUNZIONE PUBBLICA / QUESTO L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CO.CE.R. GEN.B. CERAVOLO. DOCUMENTO E VIDEO. Incontro sull’avvio della concertazione economica triennio 2019/21

– incrementare le risorse da assegnare esclusivamente alla specificità del Comparto, definendo con immediatezza il ruolo negoziale del Cocer;

– assicurare che le risorse per il rinnovo contrattuale 2019-2021 siano adeguate a garantire un incremento dignitoso per il personale, anche in previsione di una rivisitazione dello strumento militare in merito alla modifica urgente della Legge n. 244 del 2012 per il quale si richiede un immediato tavolo di confronto;

– aprire attraverso la legge sulla specificità il tavolo della previdenza, contestualmente all’attuale periodo concertativo;

– rivedere la ripartizione delle risorse stanziate per l’apertura del tavolo concertativo suddividendole in maniera equa tra i Comparti in quote pro-capite.