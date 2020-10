AVVIO CONTRATTAZIONE ECONOMICA / La sintesi sull’incontro del Sindacato di Polizia Silp-Cgil

Roma, 28 ott 2020 – Dal Sindacato di Polizia Silp-Cgil. Si è tenuto col Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, il previsto incontro preliminare (in videoconferenza) per l’avvio delle trattative per il rinnovo del Contratto di lavoro. Hanno partecipato Amministrazioni, sindacati e rappresentanze dei comparti sicurezza e difesa. Un incontro importante e propedeutico per arrivare a una bozza di accordo.

Il Silp Cgil, che ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc, invierà presto una propria piattaforma che sarà discussa assieme alle altre proposte nei successivi tavoli tecnici.

Ha preso la parola anche il Sottosegretario Matteo Mauri dicendo che occorre dare un giusto riconoscimento ai lavoratori dei comparti sicurezza e difesa in questo particolare momento e di efficientare gli apparati, auspicando una discussione seria sui temi economici e normativi. Posizione che ci ha visto d’accordo.

Nel nostro intervento, portato avanti dal Segretario Generale Silp Cgil Daniele Tissone, abbiamo ricordato che sono troppi gli oltre 650 giorni trascorsi dall’ultimo rinnovo e evidenziato che servono ulteriori risorse oltre a quelle previste. Da questo punto di vista attendiamo un segnale da parte di Palazzo Chigi anche per implementare e ristorare istituti come le indennità accessorie che da anni sono ferme. Riprendendo poi le parole del Sottosegretario Mauri, abbiamo chiesto al Ministro Dadone un impegno concreto per la parte normativa del Contratto perché da oltre 15 anni non viene data alle lavoratrici e ai lavoratori in divisa la possibilità di discutere di diritti, ivi compresi i nuovi diritti.

Abbiamo inoltre posto l’accento sulla questione previdenziale chiedendo un tavolo specifico per l’avvio dei fondi pensione. Così come abbiamo sottolineato la necessità del tema dello straordinario rispetto alla singola ora, agli impieghi e alla distribuzione del plafond.

Abbiamo poi concluso sottolineando la necessità di estendere il confronto, con la modalità sempre della videoconferenza, anche ad altri rappresentanti del sindacato, a partire dalla prossima riunione tecnica. In conclusione di questo incontro preliminare il Ministro Dadone ha detto che saranno presto trasmesso alle varie organizzazioni le tabelle aggiornate del Mef. Puoi vedere e ascoltare i video sull’incontro, direttamente sul portale del silp-Cgil >>>