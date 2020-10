USMIA: Primo anniversario dell’Assemblea Costituente

Roma, 28 ott 2020 – Un anno fa nasceva l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati – “USMIA”, a seguito dello svolgimento dell’Assemblea nazionale costituente tenutasi a Roma, alla presenza di Autorità del mondo politico, militare e sindacale che hanno tenuto a battesimo il nuovo sodalizio.

Da allora tanti passi avanti sono stati fatti e tanti altri ancora ne dovranno essere compiuti per migliorarci ed essere in grado di offrire ai nostri iscritti un moderno ed efficace strumento sindacale.

USMIA ha sin dall’inizio della propria attività inteso esaltare l’operato di quei colleghi che silenziosamente, con grande dignità, professionalità ed abnegazione compiono quotidianamente il proprio dovere al servizio della Patria e delle Istituzioni, pienamente consapevoli di aver compiuto, con il loro arruolamento nelle Forze Armate, una scelta di vita che impone la piena condivisione e interiorizzazione dei valori militari.

Il gruppo dirigente di USMIA, avendo vissuto o vivendo, tutt’oggi, esperienze operative nei vari Reparti “di prima linea”, ritiene di poter essere vero interprete dell’esigenza dei militari che meritano, a fronte di tante rinunce e sacrifici richiesti dall’appartenenza stessa alle Forze Armate, il più efficiente, idoneo supporto morale, sociale, logistico, economico.

Auspichiamo, pertanto, che molti altri colleghi decidano di unirsi ad USMIA per poter agire insieme, con maggiore forza e determinazione, nell’intento di perorare le cause dei nostri iscritti, pur trovando sempre ispirazione nei valori e nei principi in funzione dei quali si è chiamati a compiere quotidianamente il proprio dovere, in vista del bene comune.

Si coglie l’occasione per formulare a tutte le donne e agli uomini “in divisa” che hanno voluto sino ad oggi manifestarci la loro fiducia, gli auguri di buon anniversario e i migliori auspici personali e professionali.

Viva USMIA, Viva le Forze Armate, Viva l’Italia.

Roma, 28 ottobre 2020

LA SEGRETERIA GENERALE

