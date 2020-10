SICILIA: MILITARI LASCIATI A PIEDI DAL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO IN CONVENZIONE CON LA REGIONE SICILIA / COMUNICATO STAMPA  della Categoria Graduati COCER ESERCITO

Roma, 31 ott 2020 – MILITARI PRESENTI IN TUTTA LA SICILIA MOLTI DEI QUALI IMPEGNATI PER STRADE SICURE E PER L’EMERGENZA COVID-19. Vediamo di cosa si tratta. A seguito di molteplici segnalazioni dei colleghi Siciliani, abbiamo constatato che l’azienda autoservizi Salemi, convenzionata con la Regione Sicilia per il trasporto pubblico locale, in merito alla restrizione dei posti causa Covid 19, non ha permesso al personale appartenente alle categorie delle Forze armate e delle Forze dell’ordine la possibilità di fruire del servizio gratuito come deliberato dalla Regione.

Abbiamo contattato l’azienda trasporti Salemi e ci ha assicurato di aver preso in carico il problema che verrà risolto a partire dalla prossima settimana.

Il Delegati Nazionali del Cocer Interforze Sez. Esercito ctg D Ruolo Graduati e Volontari

Ai sensi dell’art 21 della Costituzione italiana

Girolamo Foti

Raffaele Moretti

Domenico Migliore

Davide Delcuratolo

Fabio Minissale

Francesco Gentile

Antonino Duca

Cerca nel sito Search for: