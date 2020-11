MARINA MILITARE / In cantiere la realizzazione di Navi ospedale per affrontare meglio l’epidemia di Coronavirus

Roma, 1 nov 2020 – DA ANALISIDIFESA.IT – La Marina Militare tra prospettive e criticità. Tra le molteplici novita’ che riguardano la marina Militare c’e’ anche quella di allestire una “nave ospedale. vediamo di cosa si tratta da un articolo pubblicato da Analisidifesa.it – In questo periodo sono stati raccolti molti insegnamenti che hanno permesso alla Forza Armata di sviluppare nuove esigenze operative, come ha rivelato l’ammiraglio, “quella per realizzare una nuova nave con capacità ospedaliere e definire il requisito per ospedali modulari dislocabili a mezzo nave, attraverso moduli containerizzati con capacità di triage, terapia intensiva e sub-intensiva”. Un progetto di nave ospedale (nell’immagine sopra) che secondo le prime affermazioni, comprende 114 posti letti di terapia intensiva, ed uno sviluppo e supporto interdicasteriale, perché il medesimo possa trovare anche l’operatività vera e propria. Per continuare a leggere l’articolo clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: