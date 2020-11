NOVITA’ ASSENZE DAL SERVIZIO PERSONALE MILITARE / NUOVE E VECCHIE CIRCOLARI PUBBLICATE E RIPUBBLICATE DA PERSOMIL IL 29/10/2020

Roma, 1 nov 2020 – UNA EMERGENZA SANITARIA DA PANDEMIA COVID-19 CHE NON RISPARMIA NEANCHE LA PRESENZA IN CASERMA DEL PERSONALE MILITARE. Forze Armate a presidio della salvaguardia delle Istituzioni e calamita’ naturali, come questa pandemia che ormai ha raggiunto un picco tale da chiudere intere citta’, regioni e forse piu’ avanti l’intera Italia, come gia’ avviene in altri Paesi Europei.

Di seguito diamo conoscenza della pubblicazione di nuove direttive sulle assenze del personale militare e la ripubblicazione di altre circolari di marzo, aprile, giugno, agosto, settembre e ottobre 2020, che per logica, anche se vecchie, sono sicuramente confermate.

.

