NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DEL FONDO SCORTA / DIRETTIVA SMD – F – 020

Roma, 1 nov 2020 – LEGGENDO LA NUOVA DIRETTIVA SMD-F-020, IN SPECIAL MODO A PAGINA 4 E INIZIO DI PAGINA 5 (PUNTI 4 E 5), SORGONO ALCUNE DOMANDE. Vediamo di cosa si tratta.

A seguito di questa direttiva sul Fondo scorta come bisognerà fare per:

1) far fronte agli anticipi sui fogli di viaggio nazionali e internazionali;

2) far fronte alla mancata erogazione di stipendi a causa di errori dei vari centri amministrativi;

3) far fronte agli anticipi mensili per chi è impiegato all’estero?

Se abbiamo capito bene la portata di questa nuova direttiva, ci si augura che abbiano preso un abbaglio, apportando magari le dovute correzioni, al fine di evitare seri disservizi.

Segue trascrizione di parte della nuova Direttiva SMD – F – 020.

Cerca nel sito Search for: