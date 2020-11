L’ENNESIMA FAKE NEWS FATTA GIRARE AD ARTE PER CREARE MALCONTENTI E’ STATA QUESTA: “NIENTE PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA AGLI STATALI A DICEMBRE”

Roma, 2 nov 2020 – STIAMO ATTENTI CHE SI TRATTA DI UNA NOTIZIA FALSA E DA REATO, ANCHE PERCHE’ CHI L’HA MESSA IN RETE HA USATO ANCHE IL NOME DI UN NOTO E AUTOREVOLE GIORNALE ITALIANO. Il falso articolo fatto girare come ritaglio di un noto giornale parlava che il pagamento delle tredicesime degli statali slittavano ad aprile 2021, al fine di fronteggiare l’emergenza economica causata dal coronavirus. Non e’ la prima volta, e non sara’ neanche l’ultima, che qualcuno mette in rete informazioni false per creare malcontento tra gli statali e a volte anche fra i militari. La risposta alla fake news sulla tredicesima e la copia del giornale falsa puoi leggerle qui https://twitter.com/celenostalgia/status/1322901190674436097

Questa che segue e’ la risposta ufficiale de Il Sole 24 ORE:

Covid, occhio alle fake news sulle misure del governo.

È circolata nel fine settimana su Twitter una falsa immagine del sito web del Sole 24 Ore che ritraeva un titolo di una notizia relativa a misure allo studio del governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. L’articolo continua qui >>>

