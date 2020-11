MARINA MILITARE / “BALLETTO” DOPO IL GIURAMENTO PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI – ORA DECIDERA’ IL TAR

Roma, 2 nov 2020 – Finisce davanti al Tar, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, la vicenda della tenente di vascello protagonista dell’ormai famoso “balletto” messo in scena l’estate scorsa nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Il video che riprendeva le reclute è finito sul web e in pochi giorni è diventato virale.

La giovane ufficiale è stata messa sotto procedimento disciplinare dalla Marina e ora rischia la pesante sanzione della consegna di rigore per aver gettato discredito sulla Forza Armata. Lei, difesa dagli avvocati Giorgo e Giovanni Carta, ha però sempre sostenuto di non aver fatto niente di male. E, alla vigilia della Commissione di disciplina che si terrà martedì 3 novembre, ha fatto ricorso al Tar perché l’amministrazione militare le avrebbe negato l’accesso ad atti indispensabili per sostenere la sua difesa.

GUARDA IL VIDEO>>>>>

