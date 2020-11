Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte al Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli

Roma, 4 nov 2020 – Dal Portale difesa.it. Il 4 novembre è il giorno dedicato alla festa in onore delle Forze Armate italiane. Appartenere alle Forze Armate ha da sempre avuto lo scopo principale di non solo difendere il territorio nazionale, ma anche di preservare tutti quei valori della democrazia che garantiscono la conservazione dei diritti e delle libertà fondamentali.

Le Forze Armate non solo hanno sempre lavorato per questi imprescindibili obiettivi, ma sovente sono state chiamate in aiuto del Paese in momenti straordinari di difficoltà ed emergenza.

La situazione sanitaria che stiamo vivendo con la pandemia di Covid-19, ha ancora una volta mostrato ai cittadini quanto i militari siano sempre a sostegno della popolazione. In queste ultime e drammatiche vicende, a fianco del personale medico e di quello della Protezione Civile, donne e uomini in divisa, oltre ad offrire la loro professionalità e il loro sacrificio, hanno saputo coadivuare la popolazione con amorevole dedizione, nel tentativo di alleviare le sofferenze, fare sentire forte la presenza dello Stato.

Le esprimo pertanto, anche a nome del Governo, il mio apprezzamento sincero e grato per tutto l’impegno, il sacrificio e lo straordinario senso di vicinanza umana e solidale espresso dalle Forze Armate in questo momento di difficoltà estrema per i cittadini del nostro Paese.

Un grazie sentito e i più fervidi auguri per questo giorno di festa.

Giuseppe Conte

