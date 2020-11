MILITARE DELL’ESERCITO ARRESTATO PER DETENZIONE ABUSIVA DI UN FUCILE

Roma, 4 nov 2020 – Un militare dell’esercito di 39 anni è stato arrestato ad Adrano (CT) per detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in servizio a Palermo, è stato messo ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri erano intervenuti a casa del militare dopo che alcuni cittadini, allarmati, avevano segnalato che l’uomo, ubriaco, stava distruggendo gli infissi di casa di un vicino. Alla vista dei carabinieri il militare ha opposto resitenza rifiutandosi di fornire le proprie generalità. In casa gli hanno trovato un fucile da caccia calibro 16 con una cartuccia illegalmente detenuto. E’ stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore perché trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana. Il 39enne ha tentato di aggredire i carabinieri mentre veniva condotto in caserma.

