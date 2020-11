ART. 54 PENSIONI MILITARI. UN RICALCOLO CHE L’INPS NON VUOLE FARE. In arrivo una decisione definitiva da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale

Roma, 7 nov 2020 – ERA NELL’ARIA DA TEMPO, E ORA ARRIVERA’ UNA DECISIONE DEFINITIVA CHE METTERA’ KO L’INPS? Infatti la Corte dei Conti Centrale di Appello ha chiesto alle Sezioni Riunite della stessa Corte di emettere una decisione che metta fine alla disputa sul ricalcolo pensionistico a favore dei militari, previsto dall’art. 54 del DPR nr. 1092/73. Un ricalcolo a volte non riconosciuto da qualche sezione della Corte dei Conti Regionale e sempre comunque rifiutato dall’INPS. Ma alla luce del fatto che tutte e tre le Sezioni della Corte dei Conti Centrale di Appello hanno emesso sentenze a favore dei ricorrenti, si puo’ immaginare uno scenario che dia definitivamente ragione ai ricorrenti e apra la strada ad un ricalcolo per tutti: i gia’ pensionati e i futuri pensionati, purche’ possano vantare almeno 15 anni di servizio comulativo al 31.12.1995.

QUANDO CI SARA’ L’UDIENZA?

L’udienza è fissata per il 25 novembre 2020 alle ore 10,00. Si spera in un bel regalo di Natale per i colleghi che hanno lavorato una vita e si sono visti scippati una parte della pensione.

I motivi di una decisione favorevole ci sono e ne sono tanti. io ci credo. Speriamo bene.

m.s.

