La NATO dei prossimi dieci anni: il difficile adattamento dell’Alleanza Atlantica

Roma, 8 nov 2020 – Lo Scowcroft Center for Strategy and Security, think tank di Washington ha recentemente pubblicato, in partnership con la Public Diplomacy Division della NATO, lo studio intitolato “NATO 20/2020: venti idee audaci per re-immaginare l’Alleanza dopo le elezioni USA del 2020”. Secondo gli estensori, il documento avrebbe lo scopo di re vitalizzare il sostegno dell’opinione pubblica nei confronti dell’Alleanza Atlantica in vista del ben più arduo compito di discutere il nuovo e atteso Concetto strategico della NATO.

NATO 20/2020 s’inserisce nel main stream della discussione sull’adattamento del ruolo della NATO avviato in occasione del summit dei Capi di stato e di governo di Londra del dicembre dello scorso anno quando il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg è stato incaricato di guidare un “processo di riflessione lungimirante” volto a rafforzare l’Alleanza militarmente e politicamente. L’articolo completo continua sul portale di Analisi Difesa, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: