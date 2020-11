Polizia, una donna per la prima volta vice capo, è Maria Luisa Pellizzari

Roma, 8 nov 2020 – POLIZIA DI STATO. Dal Secoloditalia.it – Entrata in Polizia nel 1985 dopo aver vinto il concorso per vice commissario, ha ricoperto il suo primo incarico presso la questura di Roma come dirigente della sezione criminalità extracomunitaria della squadra Mobile.

Successivamente dal 1989 al 1992, Maria Luisa Pelizzari è stata dirigente del centro interprovinciale Criminalpol ‘Lazio-Umbria-Abruzzo’.

Nel 1992 il passaggio alla Dia con il ruolo di dirigente della sezione investigativa dove rimane fino al 2001. Poi l’arrivo alla Direzione centrale anticrimine prima come direttore della seconda divisione dello Sco, il Servizio centrale operativo per poi diventarne nel 2012 direttore. L’articolo continua qui >>>

