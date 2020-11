Disegno di Legge A.S. 1950 – Sindacalizzazione del personale militare. Info dal Sindacato Nazionale Finanzieri

Roma, 9 nov 2020 – E’ stato reso disponibile il testo di un ulteriore disegno di legge A.S. 1950 presentato dalla Senatrice Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) avente per oggetto “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”. Il link al DDL e altre info le trovi sul portale del Sindacato SINAFI, clicca qui >>>



