Dopo i negazionisti e i virologi della domenica ecco che appaiono gli amuleti magici anti covid

Roma, 10 nov 2020 – Ciò che sconcerta maggiormente è il fatto che la Proposta arriva da un’eminente segretario generale di uno dei sindacati della polizia. Lo si apprende dal racconto di due giornali, il primo e’ Il Fatto Quotidiano (vedi qui) e l’altro e’ di Giornalettismo.com (vedi qui)



Che cosa ci aspetteremmo ora sul tavolo della concertazione? Forse La moltiplicazione delle risorse invocando la danza della pioggia?

E sull’accoglimento riconoscimento della specificità dovremo adire la cartomante di turno per comprenderne l’applicazione?

Signori è il momento della serietà, basta con le improvvisazioni degli allenatori della domenica, occorre serietà è professionalità per la tutela degli interessi degli uomini in uniforme; occorre certamente essere interlocutori credibili quando ci si siede al tavolo del più alto consesso in veste di negoziatore tra amministrazione e uomini.

Non si gioca con il futuro delle retribuzioni dei nostri militari. La pretesa del requisito della serietà, scusate l’ossimoro, è il minimo sindacale richiesto.

Egregio segretario si contenga e assuma un ruolo consono e appropriato alle circostanze, si preoccupi del perimetro delle sue competenze. Lasci alla comunità scientifica le scelte che non la riguardano.

