FIRMATO IL DECRETO DI PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI PRIMO LUOGOTENENTE. TRATTASI DEI LUOGOTENENTI AVENTI UNA ANZIANITA’ DI GRADO DI PRIMO MARESCIALLO NELL’ANNO 2009.

Roma, 11 nov 2020 – PERSOMIL II REPARTO – 5^ DIVISIONE – STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI con lettera nr. 0432897 dell’11/11/2020 ha comunica che, con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0431720 in data 10 novembre 2020, in corso di registrazione presso l’Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa, è stato disposto quanto segue:

Ai sottonotati Luogotenenti appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito, inclusi nell’aliquota definita alla data del 31 dicembre 2019, aventi anzianità di provenienza nel grado di Primo Maresciallo, pari all’anno 2009, è conferita, alla data del 2 gennaio 2020, la qualifica di Primo Luogotenente, ai sensi dell’articolo 2251-quater, comma 2-quinquies, lettera b), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni:…. (Per motivi di privaci la lista dei promossi viene omessa).



PERSOMIL II REPARTO – 5^ DIVISIONE – STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI, con la stessa lettera, invita a provvedere all’immediata e capillare diramazione della presente circolare a tutti i Reparti/Enti dipendenti, fino al minimo livello, ove il personale interessato presta servizio.

Detti Reparti/Enti sono quindi invitati a partecipare quanto sopra agli interessati, acquisendo agli atti copia dell’avvenuta notifica e ad informarli, altresì, che avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120

giorni dalla data di notifica.

La Presente lettera completa dei nominativi e firmata puo’ essere recuperata presso i Comandi di appartenenza.

