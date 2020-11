COMUNICATO STAMPA GRADUATI COCER ESERCITO

Roma, 12 nov 2020 – Con soddisfazione apprendiamo che la proposta avanzata dal COCER, in sinergia con lo Stato Maggiore della Difesa, in merito alla possibilità di partecipazione ai concorsi interni per il ruolo dei sottufficiali del personale Graduato in possesso di laurea in professioni sanitarie é stata accolta ed inserita nel Decreto “Ristori-bis”.

Le richieste della Rappresentanza Militare avanzate e sostenute dal Dicastero Difesa sono state accolte. Richieste che da sempre vanno nella direzione di premiare, con procedure concorsuali più adeguate al caso, tutti quei colleghi che hanno titoli e requisiti ma che fino ad ora non hanno mai potuto mettere in campo per la progressione in carriera. L’auspicio è che si metta subito in atto l’innovazione normativa e si proceda, nel minor tempo possibile, vista l’emergenza Covid-19, a bandire i concorsi per il personale.

I Delegati della Categoria dei Graduati del COCER Esercito

Girolamo Foti

Raffaele Moretti

Domenico Migliore

Fabio Minissale

Davide Delcuratolo

Francesco Gentile

Fabrizio Carta

Antonino Duca

