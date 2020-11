Roma, 13 nov 2020 – Promozione per il personale militare che cessa dal servizio per determinate cause, ai sensi dell’articolo 1051-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Di seguito una anteprima della circolare di PERSOMIL del 2.11.2020: “Con l’introduzione dell’art. 1051-bis nel Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) ad opera del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, risulta necessario impartire le disposizioni applicative in merito all’attribuzione della promozione in oggetto.

In virtù della succitata novella, a decorrere dal 1° luglio2017, i militari che, dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità o per l’attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l’avanzamento al grado superiore o per l’attribuzione della qualifica speciale, cessano dal servizio per:… La circolare completa di PERSOMIL puoi prelevarla qui >>>



