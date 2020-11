COVID-19 / Sei guarito? Lo certificano i militari delle Forze Armate

Roma, 14 nov 2020 – Per 65 veronesi la quarantena è finita ieri a Roncà (VR): sono quelli che al «Drive trough difesa» (Dtd) allestito al campo sportivo hanno effettuato il tampone di fine malattia tornandosene a casa con il certificato di negativi. Proprio a questa fetta di popolazione l’Ulss 9 Scaligera ha per il momento scelto di dedicare questa postazione aggiuntiva per l’effettuazione dei tamponi: è una delle due garantite nel veronese grazie al Progetto Igea che mobilita a servizio della salute pubblica personale medico dell’Esercito italiano. L’articolo continua qui >>>



Cerca nel sito Search for: